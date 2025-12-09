Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari

morosità nel pagamento dei canoni e richieste di concordato;

manutenzioni straordinarie degli immobili;

assegnazioni in emergenza;

sanatorie;

cambio dell'alloggio assegnato;

ampliamento del nucleo familiare.

Questa mattina, nella Sala Verde di Palazzo di Città, il Sindaco De Benedittis e l'Amministrazione Comunale hanno illustrato alla stampa gli aggiornamenti sulle politiche abitative del Comune di Corato, tra cui la pubblicazione della nuova graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).Si tratta di un passaggio particolarmente significativo: l'ultima graduatoria comunale risaliva al 2004, oltre vent'anni fa.Dalla graduatoria provvisoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 1569 del 3 dicembre 2025, risulta che:• 240 istanze sono state ammesse• 28 istanza sono state non ammesseCome previsto dalla normativa sulla privacy, la graduatoria è pubblicata sull'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente (Sezione Bandi di Concorso) tramite numero identificativo della domanda ed è consultabile in allegato.Resterà visibile sino al 24 dicembre 2025.Gli interessati potranno presentare opposizione motivata fino al 30 gennaio 2026, utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Casa del Comune di Corato. Le istanze saranno valutate dalla Commissione provinciale prevista dalla L.R. 10/2014.Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati anche i dati relativi al lavoro dell'Ufficio Casa, attivato nel corso dell'attuale amministrazione.Da quando è operativo, l'Ufficio ha gestito oltre 230 cittadini, con richieste riguardanti principalmente:Un'attività intensa, che ha permesso di riportare ordine, trasparenza e capacità di risposta in un settore rimasto per troppo tempo privo di strumenti aggiornati.Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato come, in un contesto segnato da crescenti difficoltà economiche e sociali, il Fondo Affitto non sia stato finanziato a livello nazionale. Per questo motivo, l'Amministrazione ha scelto di intervenire con risorse proprie, così da garantire comunque un sostegno alle famiglie che affrontano situazioni di fragilità abitativa«Oggi segniamo un passo fondamentale per la città. Dopo oltre vent'anni, Corato torna ad avere una graduatoria aggiornata per l'assegnazione delle case popolari: uno strumento di giustizia, trasparenza e vicinanza ai cittadini più fragili.Abbiamo ricostruito un sistema che non esisteva più: abbiamo riattivato l'Ufficio Casa, affrontato decine di casi complessi e sostenuto le famiglie anche in assenza del finanziamento nazionale sul Fondo Affitto, scegliendo di agire con risorse comunali.Per quanto riguarda il patrimonio di alloggi comunali, nei prossimi mesi saranno pronti i 50 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, un risultato atteso da anni che darà risposte concrete a tanti nuclei familiari ed è stata totalmente rigenerata la palazzina di Via Tuscolana che versava in avanzato stato di degrado.Non ci siamo tirati indietro: abbiamo fatto ciò che era necessario per restituire dignità, chiarezza e diritti ai cittadini. Questo è un impegno che continueremo a portare avanti con determinazione». Ha concluso il Sindaco, Corrado Nicola De Benedittis.