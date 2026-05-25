Intercettato a Corato veicolo rubato: due individui bloccati dopo la fuga

Nel pomeriggio di ieri era stata diramata una nota di ricerca per una Fiat Punto prima serie di colore bianco, asportata a Ruvo di Puglia. Questa mattina, nel corso dei servizi operativi, una nostra GpG ha intercettato il veicolo segnalato nel territorio di Corato, lungo via Prenestina. Immediata la segnalazione alle Forze dell'Ordine, con aggiornamenti in tempo reale sugli spostamenti del mezzo, all'interno del quale viaggiavano almeno due individui.Alla vista della pattuglia della Metronotte, il conducente ha tentato una fuga tra le vie cittadine, cercando di far perdere le proprie tracce. Tentativo vano. Giunti in via Albertone, i due occupanti hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. Entrambi gli individui sono stati prontamente bloccati, grazie al sangue freddo e alla determinazione della nostra GpG, con il supporto di un Agente della Polizia di Stato e di un Agente della Polizia Locale, in servizio presso la scuola Piccarreta in occasione delle elezioni comunali. Sul posto sono poi giunti i militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno provveduto alla presa in consegna dei soggetti e agli accertamenti del caso.Il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Un intervento che evidenzia ancora una volta: la prontezza operativa delle nostre GpG, il sangue freddo nelle fasi più delicate, l'efficacia della collaborazione con le Forze dell'Ordine. Presenza, attenzione e coordinamento fanno la differenza.