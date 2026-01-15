Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”

Il Comune di Corato ha aderito al bando nazionale "", promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport e ideato da Sport e Salute S.p.A, per la riqualificazione diL'area, abbandonata e non ancora valorizzata, sarà oggetto di lavori volti a trasformarla in uno spazio pubblico dedicato allo sport e alle attività comunitarie, attraverso un playground attrezzato conIl progetto finanziato al 100% dal bando "Sport Illumina", è stato consegnato formalmente all'impresa appaltatrice: i lavori inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro il mese di febbraio.«La partenza di questo ennesimo cantiere ha per me un significato particolare», ha dichiarato il consigliere delegato alle attività sportive Alessandro Palmieri. «Il playground sorgerà in una periferia che per troppo tempo è stata lasciata ai margini, senza spazi e senza opportunità. Aver contribuito direttamente a trasformare un'area dimenticata in un luogo di sport, incontro e inclusione è motivo di grande orgoglio. È un segnale concreto di attenzione verso chi vive questi quartieri ogni giorno e la dimostrazione che anche dalle periferie può ripartire una nuova idea di comunità».Il progetto ha l'obiettivo di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri attraverso lo sport che diventa un'opportunità di crescita e un ponte tra generazioni e culture. Non si tratta solo di un progetto sportivo, ma di una«Inizia un importante intervento che va nell'ottica della riqualificazione di questa importante periferia», sono state le parole del sindaco De Benedittis. «Si tratta di un finanziamento ottenuto tramite "Sport e Salute" relativamente al bando "Sport Illumina" che vedrà la realizzazione su quest'area, dismessa e non valorizzata fino ad oggi, di un impianto sportivo all'aperto funzionale all'espletamento di attività sportive specifiche a disposizione di questo quartiere e di tutta la città. Un altro importante tassello sul versante della rigenerazione urbana su cui stiamo tanto lavorando».