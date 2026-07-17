Corato, Solenne Processione della Madonna del Carmine

13 foto Solenne Processione della Madonna del Carmine

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La devozione nei confronti della Madonna del Carmine sconfina le mura di questa Chiesa perché coinvolge tutta la città di Corato; quindi, è un'attesa che unisce i cuori di tutti i coratini». Con queste parole Don Vincenzo Bovino, Rettore della Confraternita del Carmine, ha descritto il sentimento che anima da generazioni una delle tradizioni più sentite della comunità.Come da consuetudine ogni 16 luglio, la statua della Madonna del Carmine ha attraversato le vie del centro cittadino, in un percorso che si è trasformato in un lungo abbraccio corale: lungo le strade, i fedeli si sono raccolti in preghiera al passaggio del simulacro, in un clima di intensa partecipazione popolare.Ad accompagnare la Solenne Processione, insieme alle autorità civili e a una folta partecipazione di cittadini, le note della Banda "Città di Bari", diretta dal Maestro Giuseppe Di Tommaso, che ha scandito con la sua musica i momenti salienti del corteo religioso.A coronamento della giornata di festa, in serata la Villa Comunale ha fatto da cornice allo spettacolo pirotecnico firmato dalla ditta Roberto Mangialardi "Città di Trani", che ha illuminato il cielo di Corato regalando un finale scenografico ai festeggiamenti in onore della Madonna.