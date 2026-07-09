Corona di Fiori per la strage ferroviaia
Corona di Fiori per la strage ferroviaia
Vita di Città

Corato rinnova il ricordo delle vittime della tragedia ferroviaria del 2016: una corona di fiori nel piazzale della stazione

Il comune invita la cittadinanza a condividere questo momento di raccoglimento

Corato - giovedì 9 luglio 2026 14.55 Comunicato Stampa
Il 12 luglio 2026 la comunità di Corato si stringerà ancora una volta nel ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, una delle pagine più drammatiche della storia recente della Puglia, che costò la vita a ventitré persone e segnò profondamente un intero territorio.

Tra quelle ventitré vite spezzate vi erano anche due cittadini coratini, Luciano Caterino e Francesco Ludovico Tedone, che la città continua a ricordare con affetto, gratitudine e commozione.

In occasione del decimo anniversario della tragedia, il Comune di Corato parteciperà alla cerimonia commemorativa ufficiale promossa dalla Regione Puglia, in programma ad Andria alla presenza del Presidente della Repubblica.

Il Comune sarà rappresentato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Edmondo Stolfa.

Prima della cerimonia ufficiale, alle ore 8.30, il Sindaco deporrà una corona di fiori nel piazzale della Stazione di Corato, intitolato alle vittime dell'incidente ferroviario. Un gesto semplice ma profondamente significativo, con cui l'Amministrazione comunale renderà omaggio a tutte le vittime e, in particolare, ai due concittadini che persero la vita quel tragico mattino.

A distanza di dieci anni, il ricordo resta vivo. Rimane il dolore delle famiglie, il senso di una ferita che il tempo non ha cancellato e la consapevolezza che la memoria rappresenta un dovere civile. Ricordare significa rendere onore a chi non c'è più, ma anche riaffermare ogni giorno il valore della sicurezza, della responsabilità e della tutela della vita umana.

Il Comune di Corato invita la cittadinanza a condividere questo momento di raccoglimento e memoria, affinché il sacrificio delle vittime continui a vivere nel ricordo della comunità e delle nuove generazioni.
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