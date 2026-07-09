Corato rinnova il ricordo delle vittime della tragedia ferroviaria del 2016: una corona di fiori nel piazzale della stazione

Il 12 luglio 2026 la comunità di Corato si stringerà ancora una volta nel ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, una delle pagine più drammatiche della storia recente della Puglia, che costò la vita a ventitré persone e segnò profondamente un intero territorio.Tra quelle ventitré vite spezzate vi erano anche due cittadini coratini,, che la città continua a ricordare con affetto, gratitudine e commozione.In occasione del decimo anniversario della tragedia,Il Comune sarà rappresentato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Edmondo Stolfa.Prima della cerimonia ufficiale,Un gesto semplice ma profondamente significativo, con cui l'Amministrazione comunale renderà omaggio a tutte le vittime e, in particolare, ai due concittadini che persero la vita quel tragico mattino.A distanza di dieci anni, il ricordo resta vivo. Rimane il dolore delle famiglie, il senso di una ferita che il tempo non ha cancellato e la consapevolezza che la memoria rappresenta un dovere civile. Ricordare significa rendere onore a chi non c'è più, ma anche riaffermare ogni giorno il valore della sicurezza, della responsabilità e della tutela della vita umana.