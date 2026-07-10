Santa Maria Greca Corato
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Vita di Città

Festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato: il programma

La comunità di Corato celebra il centenario della Parrocchia e il 370° anniversario dell’apparizione di Santa Maria Greca

Corato - venerdì 10 luglio 2026 Comunicato Stampa
Con l'inizio del mese di luglio prendono avvio i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca, patrona e protettrice della città di Corato dal 1656, alla quale è tradizionalmente affidata la speciale protezione della comunità cittadina.

Quest'anno i festeggiamenti assumono un significato particolare, poiché ricorrono due importanti anniversari: il centenario dell'istituzione della Parrocchia di Santa Maria Greca e il 370° anniversario dell'apparizione di Santa Maria Greca.

A preparare la comunità alla celebrazione della Festa saranno i giorni della Novena, guidati da don Leonardo Gaudioso, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia in Corato e referente cittadino della Pastorale Giovanile.

La giornata del 18 luglio, dedicata alla Festa di Santa Maria Greca, sarà caratterizzata dalla celebrazione delle Sante Messe e della preghiera della Supplica nella mattinata. In serata si terrà la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo, seguita dall'Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città, e dalla solenne processione lungo il Corso cittadino.

All'interno del programma dei festeggiamenti due semplici appuntamenti:
  • la presentazione del libro "I volti di Maria", a cura di Nicola Perrone e modera la serata Marina Labartino, presso la Chiesa parrocchiale;
  • la Veglia Mariana di preghiera in preparazione alla Festa, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito;
  • un Concerto Live dei Paradise Park che allieteranno la serata con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA, il 18 luglio alle ore 20:30 circa, al termine della processione.
I festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca non si chiuderanno con il mese di luglio. La devozione verso la nostra Madre celeste è un cammino che continua giorno dopo giorno.

Durante l'anno vivremo altri momenti di preghiera, di incontro e di comunione per rendere la giusta lode a Dio per il dono prezioso di Maria. Lei, che dal 1656 veglia su Corato, continuerà ad accompagnarci con il suo sguardo materno.

A noi il compito di tenere viva questa fiamma: nella liturgia, nella carità e nella vita della nostra comunità cittadina. Perché ogni giorno sia festa con Lei e per Lei.

PROGRAMMA

Novena Di Preghiera dal 9 al 17 Luglio 2025 presieduta da don Leonardo Gaudioso, Vicario Parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia - Corato
  • ore 18:15 Preghiera del Rosario;
  • ore 18:45 Preghiera di Novena;
  • ore 19:00 Celebrazione Eucaristica e Invocazione alla Vergine.
Lunedì 13 luglio 2026
  • ore 20:00, presso la Chiesa Parrocchiale, Presentazione Del Libro "I volti di Maria" a cura di Nicola Perrone MODERA: Marina Labartino V
Venerdì 17 Luglio 2026
  • ore 20:00, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente» Lc 1,49, VEGLIA MARIANA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato.
Sabato 18 Luglio 2026 - Festa Di Santa Maria Greca
  • ore 09:00 Celebrazione Eucaristica;
  • ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e preghiera della Supplica;
  • ore 19:00 Sul sagrato della Chiesa - Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'ASCENZO e Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città.
Al termine della Celebrazione Eucaristica avrà luogo la solenne processione dell'Icona di Santa Maria Greca per le vie del Corso cittadino.
20:30 circa Spazio antistante la Chiesa CONCERTO dei PARADISE PARK con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA
  • eventi
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