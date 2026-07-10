Vita di Città
Festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato: il programma
La comunità di Corato celebra il centenario della Parrocchia e il 370° anniversario dell’apparizione di Santa Maria Greca
Corato - venerdì 10 luglio 2026 Comunicato Stampa
Con l'inizio del mese di luglio prendono avvio i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca, patrona e protettrice della città di Corato dal 1656, alla quale è tradizionalmente affidata la speciale protezione della comunità cittadina.
Quest'anno i festeggiamenti assumono un significato particolare, poiché ricorrono due importanti anniversari: il centenario dell'istituzione della Parrocchia di Santa Maria Greca e il 370° anniversario dell'apparizione di Santa Maria Greca.
A preparare la comunità alla celebrazione della Festa saranno i giorni della Novena, guidati da don Leonardo Gaudioso, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia in Corato e referente cittadino della Pastorale Giovanile.
La giornata del 18 luglio, dedicata alla Festa di Santa Maria Greca, sarà caratterizzata dalla celebrazione delle Sante Messe e della preghiera della Supplica nella mattinata. In serata si terrà la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo, seguita dall'Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città, e dalla solenne processione lungo il Corso cittadino.
All'interno del programma dei festeggiamenti due semplici appuntamenti:
Durante l'anno vivremo altri momenti di preghiera, di incontro e di comunione per rendere la giusta lode a Dio per il dono prezioso di Maria. Lei, che dal 1656 veglia su Corato, continuerà ad accompagnarci con il suo sguardo materno.
A noi il compito di tenere viva questa fiamma: nella liturgia, nella carità e nella vita della nostra comunità cittadina. Perché ogni giorno sia festa con Lei e per Lei.
20:30 circa Spazio antistante la Chiesa CONCERTO dei PARADISE PARK con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA
Quest'anno i festeggiamenti assumono un significato particolare, poiché ricorrono due importanti anniversari: il centenario dell'istituzione della Parrocchia di Santa Maria Greca e il 370° anniversario dell'apparizione di Santa Maria Greca.
A preparare la comunità alla celebrazione della Festa saranno i giorni della Novena, guidati da don Leonardo Gaudioso, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia in Corato e referente cittadino della Pastorale Giovanile.
La giornata del 18 luglio, dedicata alla Festa di Santa Maria Greca, sarà caratterizzata dalla celebrazione delle Sante Messe e della preghiera della Supplica nella mattinata. In serata si terrà la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo, seguita dall'Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città, e dalla solenne processione lungo il Corso cittadino.
All'interno del programma dei festeggiamenti due semplici appuntamenti:
- la presentazione del libro "I volti di Maria", a cura di Nicola Perrone e modera la serata Marina Labartino, presso la Chiesa parrocchiale;
- la Veglia Mariana di preghiera in preparazione alla Festa, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito;
- un Concerto Live dei Paradise Park che allieteranno la serata con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA, il 18 luglio alle ore 20:30 circa, al termine della processione.
Durante l'anno vivremo altri momenti di preghiera, di incontro e di comunione per rendere la giusta lode a Dio per il dono prezioso di Maria. Lei, che dal 1656 veglia su Corato, continuerà ad accompagnarci con il suo sguardo materno.
A noi il compito di tenere viva questa fiamma: nella liturgia, nella carità e nella vita della nostra comunità cittadina. Perché ogni giorno sia festa con Lei e per Lei.
PROGRAMMANovena Di Preghiera dal 9 al 17 Luglio 2025 presieduta da don Leonardo Gaudioso, Vicario Parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia - Corato
- ore 18:15 Preghiera del Rosario;
- ore 18:45 Preghiera di Novena;
- ore 19:00 Celebrazione Eucaristica e Invocazione alla Vergine.
- ore 20:00, presso la Chiesa Parrocchiale, Presentazione Del Libro "I volti di Maria" a cura di Nicola Perrone MODERA: Marina Labartino V
- ore 20:00, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente» Lc 1,49, VEGLIA MARIANA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato.
- ore 09:00 Celebrazione Eucaristica;
- ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e preghiera della Supplica;
- ore 19:00 Sul sagrato della Chiesa - Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'ASCENZO e Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città.
20:30 circa Spazio antistante la Chiesa CONCERTO dei PARADISE PARK con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA