Festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato: il programma

la presentazione del libro "I volti di Maria", a cura di Nicola Perrone e modera la serata Marina Labartino, presso la Chiesa parrocchiale;

la Veglia Mariana di preghiera in preparazione alla Festa, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito;

un Concerto Live dei Paradise Park che allieteranno la serata con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA, il 18 luglio alle ore 20:30 circa, al termine della processione.

PROGRAMMA

ore 18:15 Preghiera del Rosario;

ore 18:45 Preghiera di Novena;

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica e Invocazione alla Vergine.

ore 20:00, presso la Chiesa Parrocchiale, Presentazione Del Libro "I volti di Maria" a cura di Nicola Perrone MODERA: Marina Labartino V

ore 20:00, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente» Lc 1,49, VEGLIA MARIANA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato.

ore 09:00 Celebrazione Eucaristica;

ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e preghiera della Supplica;

ore 19:00 Sul sagrato della Chiesa - Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'ASCENZO e Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città.

Con l'inizio del mese di luglio prendono avvio i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca, patrona e protettrice della città di Corato dal 1656, alla quale è tradizionalmente affidata la speciale protezione della comunità cittadina.Quest'anno i festeggiamenti assumono un significato particolare, poiché ricorrono due importanti anniversari: il centenario dell'istituzione della Parrocchia di Santa Maria Greca e il 370° anniversario dell'apparizione di Santa Maria Greca.A preparare la comunità alla celebrazione della Festa saranno i giorni della Novena, guidati da don Leonardo Gaudioso, vicario parrocchiale della Sacra Famiglia in Corato e referente cittadino della Pastorale Giovanile.La giornata del 18 luglio, dedicata alla Festa di Santa Maria Greca, sarà caratterizzata dalla celebrazione delle Sante Messe e della preghiera della Supplica nella mattinata. In serata si terrà la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo, seguita dall'Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città, e dalla solenne processione lungo il Corso cittadino.All'interno del programma dei festeggiamenti due semplici appuntamenti:I festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca non si chiuderanno con il mese di luglio. La devozione verso la nostra Madre celeste è un cammino che continua giorno dopo giorno.Durante l'anno vivremo altri momenti di preghiera, di incontro e di comunione per rendere la giusta lode a Dio per il dono prezioso di Maria. Lei, che dal 1656 veglia su Corato, continuerà ad accompagnarci con il suo sguardo materno.A noi il compito di tenere viva questa fiamma: nella liturgia, nella carità e nella vita della nostra comunità cittadina. Perché ogni giorno sia festa con Lei e per Lei.Novena Di Preghiera dal 9 al 17 Luglio 2025 presieduta da don Leonardo Gaudioso, Vicario Parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia - CoratoLunedì 13 luglio 2026Venerdì 17 Luglio 2026Sabato 18 Luglio 2026 - Festa Di Santa Maria GrecaAl termine della Celebrazione Eucaristica avrà luogo la solenne processione dell'Icona di Santa Maria Greca per le vie del Corso cittadino.20:30 circa Spazio antistante la Chiesa CONCERTO dei PARADISE PARK con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA