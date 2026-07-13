Il piccolo Federico II in scena a Corato per Brisighella Baby
Il piccolo Federico II in scena a Corato per Brisighella Baby
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Il piccolo Federico II in scena a Corato per Brisighella Baby

Appuntamento questa sera alle ore 20:00

Corato - lunedì 13 luglio 2026 11.13
Lunedì 13 luglio, alle ore 20, in Piazza Sedile a Corato, nuovo appuntamento con la rassegna "Brisighella sotto le stelle 2026", organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato.

La compagnia teatrale Room to Play porterà in scena uno spettacolo dedicato a bambini e famiglie che racconta le avventure del piccolo Federico II. Tra incontri sorprendenti e vicende fantastiche, il giovane protagonista, destinato a diventare imperatore, affronta un percorso di crescita fatto di maestri, sfide e scoperte, mostrando la capacità di cogliere il meraviglioso nella quotidianità.

L'ingresso è gratuito.
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