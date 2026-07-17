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Il Carnevale si veste d'estate: a Corato e Molfetta arriva la «Festa dei Colori»

Danza, maschere, musica e spettacolo, da venerdì 17 a domenica 19 luglio

Corato - venerdì 17 luglio 2026 9.32 Comunicato Stampa
Per la prima volta il Carnevale si trasferisce in piena estate. Nasce così il «Carnevale - Summer Edition 2026», progetto frutto della collaborazione tra Fondazione Carnevale Molfetta e Pro Loco Quadratum - Carnevale Coratino (realtà presiedute rispettivamente da Danilo Sancilio e Gerardo Strippoli), che unisce le due città in un unico cartellone di eventi pensato per valorizzare il patrimonio culturale e identitario del Carnevale attraverso spettacolo, musica, teatro e animazione.

Il programma prenderà il via venerdì 17 luglio a Corato, dove piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 20, ospiterà «Giocondo», spettacolo del Carro dei Comici, con la regia di Francesco Tammacco, dedicato alla poesia giocosa italiana. La rappresentazione propone un viaggio tra autori come Cielo d'Alcamo, Cecco Angiolieri e Gioacchino Belli, intrecciando teatro, musica dal vivo, burattini e Commedia dell'Arte, in uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. La serata proseguirà con le esibizioni dei gruppi mascherati Sceriffi, Famiglia Gonzales, Re Cuoraldino e New Group Animation, per concludersi con un DJ set finale.

Il giorno successivo, sabato 18 luglio, il progetto si sposterà a Molfetta con la «Festa dei Colori», in programma dalle ore 20 nella Villa Comunale. Sarà una serata dedicata al tema dell'estate, filo conduttore di tutte le performance artistiche.

Sul palco si alterneranno le esibizioni di All Dance Molfetta e Super Heroes Mascotte, le danze popolari proposte da Itinerari e Sentieri di Danze, le performance dei gruppi mascherati coratini Sceriffi, Famiglia Gonzales, Re Cuoraldino e New Group Animation, affiancati dall'attesissimo show della maschera molfettese Melficto, simbolo del Carnevale cittadino.

A chiudere la manifestazione sarà un coinvolgente DJ set, a cura di Dario Quagliariella di Radio Selene, che trasformerà la Villa Comunale in una grande festa aperta a famiglie, bambini e visitatori, all'insegna della musica, del divertimento e dei colori.

L'iniziativa rappresenta un nuovo capitolo del gemellaggio tra i Carnevali di Corato e Molfetta, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le due comunità attraverso la cultura popolare, le tradizioni e lo spettacolo, proponendo un modello di collaborazione destinato a valorizzare il territorio anche dal punto di vista turistico.


Il programma del Carnevale - Summer Edition 2026 comprende inoltre il workshop «Orecchiette colorate e chiacchiere di Carnevale», curato dall'associazione Aria di Mare, in programma dal 17 al 19 luglio a Molfetta. Un laboratorio creativo dedicato a bambini e famiglie che unisce manualità, tradizione gastronomica e spirito carnevalesco.
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