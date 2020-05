Corato, un puntino bianco sulla mappa dei contagi. Un comune da 0 casi

Sono pochi i comuni della Puglia identificati sulla mappa del contagio con il colore bianco. Tra questi c'è il comune di Corato. Una colorazione che sta ad indicare quelle zone che, attualmente, non registrano casi di positività al coronavirus.Corato, dunque, entra ufficialmente nel novero di quei comuni nei quali i casi di contagio sono pari a 0. Tutti i pazienti coratini che sinora hanno contratto il virus si sono negativizzati. Ciò, però, non vuol dire che stiano tutti bene, perché la positività al virus ha avuto l'effetto di acuire eventuali patologie pregresse.La curva dei contagi in Puglia va pian piano a toccare punte più basse ma ciò non vuol dire che il pericolo sia superato. Si consideri che nella vicina Trani, in soli 4 giorni si sono verificati ben 10 nuovi casi di positività, spingendo il sindaco comprensibilmente preoccupato a chiedere ai cittadini particolare rigore nell'osservanza delle disposizioni anche a partire dal 4 maggio, giorno di inizio della cosiddetta fase 2.Dal bollettino epidemiologico, inoltre, si evince che lo stato clinico, per il 12,7% delle persone contagiate (su un totale di 3306 casi analizzati), sia "severo", ossia molto grave.Il virus, in Puglia, non guarda sesso o età dei pazienti. L'età media di coloro che sono stati contagiati dal covid 19 è di 57 anni. La fascia di età più colpita è quella che va dai 19 ai 50 anni (34,2%), quasi vicina alla percentuale di chi ha età compresa tra i 51 e i 70 anni (33.1%). I pazienti di età superiore ai 70 anni rappresentano il 29.5% dei casi e persino ragazzi e bambini non sono immuni, benché tra loro il numero dei contagiati sia ridotto. Il 3.2% dei contagiati, infatti, ha età compresa tra 0 e 18 anni (3.2)Attualmente nel territorio pugliese sono positivi 2.954 pazienti, di cui 1917 si trovano nel proprio domicilio, 455 sono ricoverati negli ospedali specifici per contagio da covid 19, 422 invece sono le persone decedute. I guariti sinora accetati sono 757.La situazione di Corato tuttavia non può farci abbassare la guardia, anzi, deve incentivare a seguire buone pratiche.