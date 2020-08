Coronavirus, ancora altri 8 casi in tutta la regione

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 2 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di LecceNON sono registrati decessiDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 243.309 test.3967 sono i pazienti guariti.120 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4639 così suddivisi:1.508 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat672 nella Provincia di Brindisi1204 nella Provincia di Foggia;562 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla dichiara: "Prosegue l'attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all'individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo".