Coronavirus, casi in aumento a Corato. I positivi salgono ad otto

Tra i 14 contagiati dell'area barese registrati nelle ultime ore ci sono cinque casi relativi alla città di Corato.È quanto si apprende dal bollettino diffuso nella giornata di oggi dalla Regione Puglia.La città di Corato viene annoverata tra le località con un numero di positivi inserito nella forbice tra i 6 e i 10 casi.L'ufficialità è arrivata da Palazzo di Città con una nota diffusa sul sito istituzionale del Comune.«Si rende noto che in data odierna è stato comunicato che si sono registrati nel nostro Comune ulteriori cinque casi di COVID-19 in età giovanile di rientro dall'estero. Pertanto, il numero totale dei casi registrati nel territorio del Comune di Corato sono in totale otto. La ASL ha avviato le indagini epidemiologiche al fine di isolare tutti i contatti. Si richiama l'attenzione al rispetto delle norme igienico-sanitarie nonchè delle Ordinanze della Presidente della Giunta della Regione Puglia n.335 del 11/08/2020 e n.336 del 12/08/2020»