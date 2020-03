Coronavirus, dimessi i primi due pazienti guariti

Una bella notizia ci arriva dalla Asl Bat. È stato dimesso oggi, perché guarito e negativizzato, un paziente risultato positivo al Covid-19 e ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie."Il paziente sta bene e può tornare a casa - dice Sergio Carbonara, Direttore del reparto di Malattie Infettive - non è più contagioso".Risulta negativizzato anche il paziente della Provincia di Bari che ha fatto già rientro a casa ed è definitivamente guarito."Questa è una bella notizia, un incoraggiamento per tutti i pazienti, i loro familiari per gli operatori e per noi - dice Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia - in questi giorni stiamo lavorando senza sosta per garantire la migliore assistenza possibile su tutto il territorio. La piena guarigione dei pazienti e il rientro a casa e alle loro vite ci dà speranza - continua Emiliano - e ci ricorda l'importanza di seguire le regole di comportamento. Ora dobbiamo essere compatti. Noi ce la stiamo mettendo tutta".