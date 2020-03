Coronavirus, presto sbloccato il Fondo Affitti 2018

«In un momento così delicato per famiglie, imprese, economia locale e nazionale stiamo sbloccando risorse per un ammontare complessivo di 23 milioni di euro, di cui 16 provenienti dal Fondo Affitti e i restanti 7,9 milioni dal fondo per la morosità incolpevole».Così l'assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, comunica che «considerata l'eccezionalità del momento dettata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di venire incontro alle esigenze dei soggetti beneficiari dei contributi a sostegno dei canoni di locazione riferiti all'anno 2018», la Sezione Politiche abitative dell'Assessorato alla Pianificazione Territoriale procederà in tempi brevi ad effettuare le erogazioni del fondo affitti in favore dei Comuni, a cominciare da quelli che hanno già provveduto alla trasmissione mediante pec delle risultanze dei bandi espletati, come richiesto dalla delibera di G.R. n. 1999/2019 e all'inserimento dei dati richiesti sulla piattaforma PUSH. «La mancata trasmissione della dichiarazione richiesta con nota dirigenziale n. 1328 del 19/3/2020 non costituirà motivo ostativo alla erogazione dei contributi».«Sappiamo benissimo le difficoltà economiche che i sindaci e i Comuni stanno incontrando nella gestione dell'emergenza sanitaria. E per questo ci sembrava doveroso dare una risposta immediata, garantendo liquidità a quei cittadini che non potendo sostenere interamente un canone di locazione, si rivolgono alle amministrazioni locali» - conclude Pisicchio.