Coronavirus, sale il numero dei contagi a Corato: registrati altri due positivi

Sono in tutto dieci le persone affette dal virus presienti in città.

Aumenta il numero di positivi al coronavirus nella città di Corato.Da Palazzo di Città fanno sapere che ulteriori due persone, di rientro dall'estero, sono risultate positive al COVID 19. Pertanto, il numero totale dei casi registrati nel territorio del Comune di Corato sono in totale dieci.La ASL ha avviato le indagini epidemiologiche al fine di isolare tutti i contatti.Si richiama l'attenzione al pedissequo rispetto del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 nonché delle Ordinanze della Presidenza della Giunta della Regione Puglia n. 335 del 11/08/2020 e n. 336 del 12/08/2020.Specificatamente, si ricorda che tutti sono tenuti al rispetto delle indicazioni diramate dal Ministero della Salute - Istituto Superiore della Sanità "Dieci Comportamenti da Seguire" tra cui:- rispetto delle norme igienico - sanitarie;- garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;- uso corretto della mascherina.Alle attività commerciali si chiede collaborazione con il porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata alla prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 mediante il rispetto delle disposizioni per il "commercio al dettaglio" allegate al citato D.P.C.M. 7 agosto 2020.