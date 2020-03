Coronavirus, sospesa anche la formazione professionale

Il DPCM del 4 marzo sospende tutte le attività didattiche, anche quelle relative alla formazione professionale, come comunica l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.«Con deliberazione della Giunta Regionale di oggi abbiamo deciso di autorizzare gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso, anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti, sino alla data del 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo.Pertanto – continua Leo – sono prorogati di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività didattiche contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari. Stiamo inoltre definendo le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività, anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, che comunicheremo con successivo provvedimento.Tali decisioni – conclude l'Assessore – si rendono necessarie in virtù dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale di COVID-19 e in coerenza con il DPCM di ieri».