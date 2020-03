Coronavirus, sospeso il mercato settimanale

In conformità alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da virus COVID-19 contenute nei D.P.C.M. in oggetto, si comunica che il mercato settimanale sarà sospeso fino al 3 aprile 2020. Questa la comunicazione ufficiale del Comune di Corato.«La misura si rende necessaria anche per la vendita dei soli generi alimentari, in quanto, in ottemperanza ai provvedimenti governativi, il mercato, per sua conformazione e disposizione, non consente di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lett. f) dell'art.2 dello stesso decreto e, in particolare, "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori"».