Coronavirus, terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi né decessi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 22 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2421 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi.NON sono stati registrati decessi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 221331 test.3952 sono i pazienti guariti.56 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4456 così suddivisi:1.497 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat669 nella Provincia di Brindisi1.171 nella Provincia di Foggia;525 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.