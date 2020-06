Coronavirus, terzo giorno senza contagi. Un morto nel barese

Il totale di casi positivi nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Un decesso in Puglia

La suddivisione dei decessi per Provincia

Restano 4516 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. Lo ha comunicato il presidente della regione Michele Emiliano mercoledì 17 giugno, sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I dati sono aggiornati alle ore 14:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 2661,dei quali ha avuto esito positivo.1488 Area Metropolitana di Bari1164 Provincia di Foggia656 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia Bat280 Provincia di Taranto28 relativi a residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 154482 test.. I casi attualmente positivi sono 324, solo il 14.8% dei quali è ricoverato in ospedale (48) mentre l'85.2% (276 persone) è in isolamento domiciliare. 2 le persone al momento in terapia intensiva, pari allo 0.6% del totale degli attualmente positivi in tutta la Regione.I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.È stato purtroppo registrato un altro decesso sul territorio regionale, nel barese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia è perciò salito a153 Provincia di Foggia149 Area Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione