Coronavirus, Unpli Puglia lancia il contest "Condividi la Bellezza"

Più che un contest è un invito alla condivisione, perché quell'"Io resto a casa" non stia a significare isolamento ma opportunità di stare insieme e osservare insieme gli stessi paesaggi attraverso i più moderni mezzi di comunicazione, i social network.«Tutti noi abbiamo bei ricordi rinchiusi nel nostro smartphone, o sulla scheda sd della nostra reflex, o nell'archivio del nostro pc. Ricordi legati alla Puglia, ricordi associati ai luoghi di interesse storico e artistico o legati al patrimonio naturalistico. Condividi su Instagram un ricordo della tua terra: la Puglia. Utilizza gli hashtag #CondividilaBellezza e #UnpliPuglia, perché di bellezza bisogna continuare a parlare».Questo l'accorato appello dell'ufficio comunicazione social e media del comitato delle Pro Loco Unpli di Puglia.Il periodo di emergenza sanitaria che spinge gli italiani a restare quanto più possibile in casa e a limitare gli spostamenti ha portato i responsabili della comunicazione Unpli Puglia a ideare un'iniziativa social che farà respirare, seppur virtualmente, ma molto visivamente, l'aria delle diverse e meravigliose comunità pugliesi.«I canali social dell'Unpli Puglia saranno gli amplificatori per la diffusione dei post condivisi con gli hashtag indicati. Crea dei contenuti con una buona qualità dell'immagine e dei testi che la accompagnano. Diffondi la bellezza, anche senza uscire di casa», concludono dall'Unpli Puglia.