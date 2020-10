Covid 19, a Corato superata la soglia dei 50 contagi

Un incremento significativo dei casi di positività al coronavirus nella città di Corato si evince dalla pubblicazione del bollettino odierno diffuso dal dipartimento salute della Regione Puglia.Stando a quanto diffuso dalla Regione, la città di Corato conta un numero di positivi al pericoloso virus superiore ai 50.Sono dunque almeno dodici i nuovi contagi atteso che l'ultima rilevazione, diffusa dal sindaco Corrado De Benedittis, aveva attribuito alla città di Corato 39 casi.Da Palazzo di Città ancora non è stata diffusa alcuna nota in merito. Si resta in attesa di conoscere quanti siano realmente i nuovi contagi in città e quali siano le condizioni dei pazienti per i quali sono scattate tutte le misure previste dal protocollo disposto dall'azienda sanitaria.L'incongruenza dei dati è stata una costante della prima ondata di contagi e continua a verificarsi attualmente, creando una situazione di incertezza non utile a definire al meglio e in maniera precisa le dimensioni del problema che rischiano di essere sottovalutate o sovrastimate.