Covid-19, scende ancora il numero dei positivi a Corato: sono 84

Da Palazzo di Città arriva un nuovo aggiornamento relativo alle positività al Covid-19 nella città di Corato.La prefettura comunica che gli attualmente positivi in città sono 84."L'invito è quello di non abbassare la guardia - dichiara il Sindaco De Benedittis - L'obiettivo da raggiungere è quello del contagio zero e, dunque, faccio appello al senso civico dei nostri concittadini e delle nostre concittadine: restiamo uniti nel rispetto delle regole per il bene dei più fragili che, a causa del Virus, possono rischiare la vita"