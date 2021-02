Covid, a Corato ci sono 202 persone positive. Ancora ignoto il numero dei decessi

Mentre si attende la celebrazione del consiglio comunale, che si svolgerà questo pomeriggio alle 17, da Palazzo di Città arriva un nuovo aggiornamento relativo alla situazione Covid nel territorio di Corato.«La Prefettura comunica che al momento si registrano, a Corato, 202 persone attualmente positive. Di questi, circa 40 concittadini hanno effettuato un nuovo tampone molecolare presso il Drive Through di Corato e in questi giorni ne riceveranno l'esito. Nessun dato relativo a negativizzati e decessi è stato fornito all'Amministrazione».Si legge testualmente nella nota diffusa dal Comune.Difficile, dunque, fare una valutazione rispetto all'andamento epidemiologico in città ed in particolare al numero dei decessi il cui numero è affidato alla semplice intuizione e all'osservazione empirica del numero di quei concittadini che sono stati tumulati o inumati nel civico cimitero senza ricevere il conforto di un funerale.