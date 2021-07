Covid, a Corato due nuovi casi in una settimana

Il dato relativo alla situazione epidemiologica nella città di Corato è in linea con quello degli altri comuni dell'area barese.I nuovi dati che giungono dalla Asl sono confortanti: sono 5 le persone attualmente positive al virus presenti in città. Due di esse si sono contagiate nell'ultima settimana.Il virus, dunque, non è ancora sparito dal territorio comunale tuttavia il numero dei contagi è fortemente limitato.Incombe, tuttavia, il pericolo della variante Delta da cui il nostro territorio, come il resto della regione, non è immune. Per cui occorre sempre prestare la massima prudenza e attenzione, attenendosi alle indicazioni degli organi sanitari.Restano 56 le persone decedute a causa del pericoloso virus da dicembre ad oggi.