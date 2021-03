Covid, a Corato i positivi sono 400

La Asl BA comunica che gli attualmente positivi in città sono 400, suddivisi per fasce di età in questo modo:0-5 anni - 116-10 anni - 46‪11 - 13‬ anni - 13‪14 - 18‬ anni - 21‪19 - 24‬ anni - 33‪25 - 44‬ anni - 106‪45 - 64‬ anni - 113‪65 - 84‬ anni - 5185+ anni - 6Di cui 199 donne e 201 uominiIl totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 1302 di cui i guariti sono 868 e i deceduti 34.In queste ore, in città, sono in corso i preparativi per il "Punto Vaccinale" di Corato, presso la palestra della Scuola Media De Gasperi.Un importantissimo lavoro di équipe tra Amministrazione comunale, Asl-Ufficio Igiene, Polizia locale, Sanb, Sixt, Dirigente scolastico, Personale scolastico, AIC e le aziende che stanno collaborando.