Covid, a Corato il virus galoppa: 90 casi in 5 giorni

Scende il numero dei positivi totali ma il dato non è confortante

Benché il numero dei positivi al covid-19 nella città di Corato sia in discesa, i dati che giungono da palazzo di città non sono affatto confortanti. Stando all'ultima rilevazione le persone attualmente positive in città sono 373. Qualche preoccupa però è il numero dei casi di positività registrati negli ultimi cinque giorni, ben 90.Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 2286 di cui i guariti sono 1860.Purtroppo anche la lista dei morti si allunga. Sono ben 53 dallo scorso dicembre.