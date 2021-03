Covid anche all'asilo: chiusa la struttura di via Meda

Al lavoro per operazioni di sanificazione

Anche nella struttura di via Filippo Meda, occupata da alcune classi della scuola dell'infanzia dell'istituto Fornelli, gli operatori sono al lavoro per procedere alla sanificazione degli ambienti.I bambini di cinque classi questa mattina sono rimasti a casa: tra i loro amichetti ce n'è uno che ha contratto il Covid - 19. E così, come da prassi, sono state avviate le operazioni di sanificazione.