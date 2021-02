Covid, aumentano i contagi a Corato. Auto in fila per il tampone

«Andrà tutto bene» dicevamo soltanto un anno fa quando nella nostra città, come nel resto dell'Italia, il timore dei contagi da Covid era tangibile, serio, importante.Purtroppo non è andato tutto bene per decine di famiglie della nostra città colpite dal lutto, per quanti hanno dovuto lottare per la vita a causa del pericoloso virus, e per quanti hanno dovuto rinunciare al lavoro o ancor più semplicemente di un mai banale bacio o abbraccio verso le persone care.A Corato, dopo un sospiro di sollievo durato pochi giorni e legato ad una importante diminuzione dei contagi, il numero dei positivi al Covid 19 torna a salire.Da Palazzo di Città comunicano che gli attualmente positivi nel territorio comunale sono 247 e sono ben 25 le persone decedute nel giro di due mesi.Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è di 995 di cui i guariti sono 723.Un dato che potrebbe salire alla luce dei contagi che si sono verificati in ambito scolastico. È di ieri la notizia della chiusura del plesso di Viale Arno della scuola Tattoli. Una decina sarebbero i contagi tra personale scolastico e studenti. Il condizionale è d'obbligo perché, come spesso accade, inspiegabilmente non si hanno notizie ufficiali in merito.La drammatica fotografia che ritrae decine di automobili in fila su via Silvestri per recarsi ad effettuare il tampone nel drive through sono molto esplicative della situazione epidemiologica in città.Intanto, da fonti attendibili ma non ufficiali, si apprende della presenza di almeno un altro caso di positività al Covid registrato all'interno di una scuola dell'infanzia cittadina. Anche in questo caso però non vi è alcuna comunicazione ufficiale da parte delle istituzioni.