Covid, casi in aumento a Corato. 52 i positivi ma si attende l'ufficialità dei numeri

Il bollettino regionale della Asl aveva già collocato la città di Corato tra i comuni con più di 50 casi. Nella fattispecie, benché manchi ancora l'ufficialità del sindaco, i casi accertati sarebbero 52.Da quanto si apprende, nessuno dei 52 contagiati sarebbe in gravi condizioni di salute, benché cinque di essi siano ricoverati in ospedale.Aumentano dunque i casi nella nostra città, motivo per il quale il sindaco avrebbe richiesto un confronto con le altre autorità sanitarie proprio per fare il punto della situazione cittadina.Per tutti i contagiati sono tuttavia scattati i protocolli anticontagio e l'isolamento.Negli ultimi giorni casi di positività al Covid hanno interessato altri due plessi scolastici, in particolare l'Istituto Professionale "Tandoi" e la scuola media "Imbriani".Nella scuola Imbriani è risultato positivo uno studente. Il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare. La classe e ben dieci docenti dell'istituto sono stati posti in isolamento.Al Tandoi è stata disposta la chiusura e la sanificazione di un'aula dell'istituto dopo che uno degli studenti è risultato positivo al coronavirus.