Covid, Corato scende sotto la soglia critica. Oggi in Puglia tasso al 6%

La situazione in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 14 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 9.827 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 591 casi positivi: 131 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 49 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 86 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.363.894 test.

199.894 sono i pazienti guariti.

39.241 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.378 così suddivisi:

93.236 nella Provincia di Bari;

24.474 nella Provincia di Bat;

18.628 nella Provincia di Brindisi;

43.984 nella Provincia di Foggia;

25.413 nella Provincia di Lecce;

38.482 nella Provincia di Taranto;

786 attribuiti a residenti fuori regione;

375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La curva dei nuovi contagi nel territorio provinciale di Bari scende anche in questa settimana, la quinta consecutiva. Sono infatti 1.483 i nuovi casi registrati tra il 3 e il 9 maggio, con un tasso settimanale per 100mila abitanti ancora in discesa sino a 120,5. Il capoluogo, in particolare, nell'ultima settimana ha visto calare ulteriormente il numero di nuovi casi (265) e il tasso per 100mila abitanti (84,1).Per quanto riguarda la città di Corato, il tasso di nuovi contagi scende al di sotto della soglia critica dei 250 su 100mila abitanti, attestandosi a 227,1, in ragione del 108 nuovi casi registratisi nell'ultima settimana a fronte dei 172 della precedente.La campagna vaccinale anti-Covid 19 sta attraversando una fase importante di progressivo ampliamento a alle fasce di età inferiori, da pochi giorni ai 59-50enni e a breve anche agli under 50, come da indicazioni della struttura commissariale e compatibilmente con le forniture di vaccini.A tutto il 13 maggio sono stati complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio provinciale oltre 585mila vaccini, di cui 514.864 erogati dalla ASL Bari, con una copertura vaccinale - con almeno la prima dose - garantita al 33 per cento della popolazione residente nei 41 comuni del Barese. Ottime le percentuali di immunizzazione per le categorie prioritarie: l'89 per cento degli ultraottantenni è stato vaccinato con la prima dose e il 67 anche con la seconda, mentre nella fascia d'età 79-70 anni l'86 per cento ha già ricevuto almeno una dose di vaccino e, tra i 60-69enni, il 67 per cento. Anche il 27 per cento dei 50-59enni, a pochi giorni dall'inizio della vaccinazione per questa fascia d'età, ha già ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. E' il risultato della progressione della campagna, resa evidente dalle oltre 89mila vaccinazioni eseguite negli ultimi sette giorni.A Corato sono 18.414 le dosi di vaccino somministrate. Sono 13.571 i pazienti che hanno ricevuto soltanto la prima dose mentre hanno completato il ciclo vaccinale 4.843 pazienti,Si invitano i cittadini a continuare a rispettare le basilari regole anti-contagio: distanziamento, igiene delle mani e uso della mascherina.