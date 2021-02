Covid, in forte aumento i casi. Da dicembre 23 morti

La Asl BA comunica che gli attualmente positivi in città sono 120.Da dicembre a Corato si sono registrati in totale 803 positivi, di cui 660 i guariti e 23 i deceduti.Preoccupato il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis: "Si registra una preoccupante inversione di tendenza.Il virus è presente e picchia duro. Sono molto preoccupato dal ritorno in presenza nelle scuole degli studenti.Il mio invito pressante è di optare per la didattica a distanza. Inoltre, essere in zona gialla, non significa "liberi tutti".Invito alla massima osservanza delle misure di sicurezza nelle attività commerciali.Non possiamo rovinare il lavoro eccellente fin qui fatto.Se sarà necessario, valuterò l'adozione di provvedimenti drastici."