Covid, la situazione di Corato ancora oltre la soglia critica

Il report registra in quest'ultima settimana (4-11 aprile) 3.021 nuovi casi nell'Area Metropolitana di Bari. Il tasso per 100mila abitanti scende a quota 245,6, al di sotto della soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti. Un dato ancor più evidente nel dettaglio dei Comuni ancora oltre soglia, ridotti a 13 rispetto ai 24 di una settimana fa.Tra questi comuni vi è anche Corato che ha registrato un numero di positività al Covid 19 pari 127, con un tasso di 267,1 su 100mila abitanti.La campagna vaccinale anti-Covid 19 sta progredendo secondo quanto previsto, con un'accelerazione impressa dall'avvio delle somministrazioni nella fascia d'età 79-70 anni. A tutto il 15 aprile risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio ASL Bari 300.662 vaccini, di cui 213.479 prime dosi e 87.183 seconde.Per quanto riguarda Corato sono 7.623 le dosi di vaccino somministrate. 5.581 persone hanno ricevuto soltanto la prima dose mentre 2.042 hanno effettuato anche la seconda dose.In particolare, dall'inizio della campagna sono oltre 96mila le dosi somministrate a over 80 e più di 31mila alle persone tra 70 e 79 anni. Nei sette giorni tra il 9 e il 15 aprile sono state eseguite 56.417 vaccinazioni, più del doppio rispetto alle circa 26mila della settimana precedente.Si ribadisce l'invito ai cittadini a rispettare con sempre maggiore cura le regole anti-contagio, evitando assembramenti in luoghi pubblici e privati. Distanziamento, igienizzazione delle mani e uso delle mascherine sono comportamenti che vanno rispettati da tutti i cittadini, anche da chi ha ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino anti-Covid 19. Comportamento corretti e vaccini restano le due "armi" più importanti per contrastare efficacemente il diffondersi del virus.