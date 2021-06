Covid, la variante Delta dà tregua al barese. 106 nuovi casi in Puglia

Il bollettino regionale parla di 106 nuovi casi da Covid 19 in tutta la Puglia e di 4 decessi.Una notizia positiva, alla luce del netto calo delle positività da Covid 19 che si attestano per la prima volta al di sotto dei 10mila casi a livello regionale. C'è però un dato che sta mantenendo tutti con il fiato sospeso. Il laboratorio Covid del Policlinico di Bari e l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata hanno accertato altri 26 casi di variante Delta che si sommano ai 25 già individuati nei giorni scorsi, quindi in tutto 51 persone contagiate.Le province nelle quali è finora presente la variante sono: Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia.Tregua dunque per i comuni dell'area del Barese e della BAT ma non è possibile abbassare la guardia."La prossima settimana - spiega la professoressa Chironna, coordinatrice dei laboratori di Puglia - faremo un report più dettagliato e una nuova survey commissionata dal ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità".Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Michele Emiliano si è detto molto preoccupato.«La variante Delta ci preoccupa molto, facendo tutti gli scongiuri l'abbiamo, credo, cinturata dalle parti di Brindisi, speriamo non scappi da altre parti perché è un po' meno sensibile ai vaccini, o potrebbe esserlo, quindi per ora cerchiamo di bloccarla. In Inghilterra - ha detto Emiliano - dove avevano fatto una scelta diversa dalla nostra, e tutti glorificavano il fatto che Londra fosse piena di gente, perché si erano giocati le prime dosi di vaccini in larga scala, hanno ritardato le seconde e il ritardo delle seconde dosi sta scatenando una nuova ondata». «Quindi come vedete - ha concluso il governatore pugliese - l'Italia, ancora una volta, che siamo abituati a flagellarci, fa le cose meglio degli altri, l'importante è che ogni tanto ce ne vantiamo anche noi».Di seguito nel dettaglio il bollettino diffuso quest'oggi dalla Regione PugliaIl presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 18 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 6893 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi: 23 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.603.966 test.236.813 sono i pazienti guariti.9.343 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.757 così suddivisi:95.056 nella Provincia di Bari;25.554 nella Provincia di Bat;19.687 nella Provincia di Brindisi;45.107nella Provincia di Foggia;26.852 nella Provincia di Lecce;39.324 nella Provincia di Taranto;806 attribuiti a residenti fuori regione;371 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.