Covid, le novità introdotte dal Governo sull'uso della mascherina

Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri a Palazzo Chigi in una riunione durata circa due ore che ha stabilito la proroga fino a settembre l'obbligo delle mascherine su treni e mezzi pubblici di trasporto, Rsa e strutture ospedaliere.Da oggi, giovedì 16 giugno, le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e oltre ai già noti esami di maturità. Il decreto approvato andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il ministro Speranza ha firmato ieri sera un'ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne immediata vigenza.Per quanto riguarda le mascherine, il sottosegretario alla Salute Costa, aveva parlato di un possibile prolungamento - poi confermato - dell'obbligo di indossare il dispositivo sui mezzi di trasporto ("luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po' di prudenza"), nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre.Nella misura è rientrato l'utilizzo delle mascherine anche nelle strutture sanitarie e nelle Rsa ma non negli istituti scolastici nel corso degli esami del primo e del secondo ciclo di istruzione. Sul possibile allentamento dell'uso delle mascherine sugli aerei sarebbe necessaria una valutazione sulla compatibilità con le regole degli altri Paesi.