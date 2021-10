Covid, tamponi gratuiti per gli esenti dal vaccino

Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono tenute fino al 31 dicembre a somministrare test antigenici rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2 a prezzi calmierati: massimo 8 euro per minori di età compresa tra 12 e 18 anni, 15 euro dai 18 in su.Le persone che non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale per condizioni cliniche specifiche e documentate e che hanno dunque una certificazione di esenzione rilasciata dal medico vaccinatore, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, hanno diritto a effettuare il test gratuitamente presso tutte le farmacie e le strutture sanitarie pugliesi.Sarà competenza della farmacia verificare la validità della documentazione presentata dal paziente per accedere al test a costo zero.