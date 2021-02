Covid tra i banchi, quattro classi elementari in quarantena

È rimasto chiuso, questa mattina, il plesso scolastico di viale Arno, dell'Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi per permettere le operazioni di sanificazione degli ambienti a seguito di un riscontrato caso di positività al covid-19.Sono stati presi tutti i provvedimenti del caso e due classi sono state poste in isolamento fiduciario.Ma non è l'unico caso.Nello stesso Istituto infatti altre due classi sin dallo scorso primo febbraio sono state poste in isolamento fiduciario per l'accertata presenza di un caso di covid. L'attività scolastica comunque prosegue con la didattica integrata a distanza.