“Cronaca Murgiana”, la mostra da oggi nel Chiostro del Palazzo di Città di Corato

Mercoledì 31 maggio alle ore 18.30 nel Chiostro del Palazzo di Città del Comune di Corato, Verso Sud presenta il vernissage di "Cronaca Murgiana", mostra personale di Francesco Bernardi, fotografo naturalistico ruvese."Le foto esposte sono un bestiario delle Murge (ritmato da paesaggi e strade), una cronaca. Ma anche una fiaba, la narrazione di un segreto a cui noi abbiamo il privilegio di assistere. Mutamente parlano lupi, volpi, rapaci, lucertole, mantidi e tanti altri esseri viventi, osservati con inesauribile curiosità, con slancio amoroso e ammirazione per la loro vita, dotata di un'immediatezza e intrisa di un'armonia per noi umani forse irrimediabilmente perdute. Ma, accanto a ciò che si vede, altrettanto importante è ciò che non si vede. La liturgia dietro questi scatti è fatta di ascolto e mimesi nel paesaggio, di paziente osservazione, di assenza di pretese, di ore ed ore e ore." scrive Giuliano Maroccini, co-founder di Verso Sud e curatore dell'allestimento.Di questa liturgia se ne parlerà mercoledì 31 maggio dalle 18.30, con Francesco Bernardí, autore degli scatti, Luigi Piccarreta e Giuliano Maroccini, direttori artistici e co-founder di Verso Sud, Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Corrado De Benedittis e Beniamino Marcone, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Corato e Donato Laborante, cantastorie murgiano. Le parole e le immagini saranno accompagnate dalle note del violista Vito Maria Laforgia. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, la mostra sarà visitabile fino al 18 giugno.