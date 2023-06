Bari vicino alla Serie A: anche Casillo tra gli acquirenti papabili?

Bari Calcio e Casillo: un connubio solido, che presto potrebbe diventare ancora più forte. Questo quanto emerge dalle colonne della Gazzetta dello Sport.Sulla "rosea" infatti, il nome dell'imprenditore coratino viene associato a quello dei galletti, anche se, si legge, tra i papabili successori dei De Laurentiis ci sarebbero anche potenziali acquirenti statunitensi o mediorientali.Il Bari Calcio non è in vendita, ma con la vittoria per 1-0 sul Sudtirol nella semifinale di ritorno dei play-off, il sogno Serie A è sempre più vicino, Cagliari permettendo.La promozione nella massima serie costringerebbe l'attuale presidenza a defilarsi da regolamento, in quanto in possesso già di un'altra squadra di Serie A, stiamo parlando ovviamente del Napoli neo-campione d'Italia.Ovviamente una simile eventualità non farebbe altro che portare il nome di Casillo e di Corato ancora più in alto, ma sarebbe uno smacco ancora più grande per il calcio e per lo sport locale in generale, che da anni si barcamena senza strutture e con pochi fondi, mosso solo dalla passione di dirigenti ed addetti ai lavori.