Molino Casillo e AC Milan, insieme per promuovere i valori della sana alimentazione

Molino Casillo, brand di Casillo Group, food company italiana leader internazionale nella produzione di farine e semole di alta qualità, annuncia una nuova partnership con AC Milan volta a promuovere i valori di un'alimentazione sana e bilanciata funzionale a chi cerca il benessere nel delicato equilibrio tra sport e dieta alimentare, così come sostiene Francesco Casillo, Amministratore delegato di Molino Casillo.La nuova partnership unisce due icone italiane nei rispettivi settori, capaci di esportare la qualità e l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Un messaggio da veicolare anche grazie alla nuova bakery Molino Casillo, che nascerà nell'area hospitality dello stadio San Siro e sarà inaugurata il 23 aprile 2023. Una grande opportunità per tutti gli appassionati di calcio e sana alimentazione che potranno degustare live i prodotti della bakery .La qualità e la costante spinta verso l'innovazione e la sostenibilità sono i pilastri su cui si fonda Molino Casillo, che produce farine e semole d'eccellenza nel rispetto della natura e della tradizione. L'azienda, nata nel 1958, approccia alla molitura con spirito innovativo, basandosi sul prezioso lavoro del dipartimento di Ricerca e Sviluppo. Nascono così farine e semole di assoluta qualità, pensate per rispondere alle esigenze di consumatori e professionisti dell'arte bianca. Ma la ricerca è il fulcro dell'attività molitoria di Molino Casillo, che si sta impegnando anche nello sviluppo di una nuova linea di sfarinati funzionali.Pasquale Casillo, Presidente e Amministratore Delegato di Casillo Partecipazioni SpA, ha aggiunto: "La partnership con AC Milan ci consentirà di promuovere il nostro nuovo modo di concepire il mercato degli sfarinati e la molitura. Farine e semole sono per noi le radici della dieta mediterranea, che è anche cultura culinaria quando si fonda sulla qualità e la salubrità delle materie prime. Per noi gli sfarinati, come lo sport, hanno una funzione specifica: essere pilastri del benessere delle persone e del pianeta".Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "Siamo orgogliosi di accogliere Molino Casillo come partner ufficiale del Milan. Questa partnership si include in un importante contesto di crescita del brand Milan a livello internazionale, che guarda sempre con interesse anche al territorio nazionale per iniziare collaborazioni con aziende italiane di alta qualità."Vito Maurogiovanni, Direttore commerciale di Molino Casillo, ha concluso: "La partnership con l'AC Milan è un'opportunità che ci accogliamo con entusiasmo e partecipazione. I nostri due brand collaboreranno per veicolare la continua ricerca dell'innovazione e dell'eccellenza che contraddistinguono le migliori esperienze del made in Italy".