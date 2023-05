Verso EuroMaintenance 2024: A Corato la tappa pugliese del roadshow A.I.MAN.

Sarà la città di Corato, in provincia di Bari, l'unica tappa pugliese del grande roadshow che sta attraversando tutto il Paese, organizzato da A.I.MAN. – Associazione Italiana Manutenzione.Il prossimo 8 giugno 2023, lo stabilimento del Molino Casillo di Corato (Ba) ospiterà tutti i professionisti della manutenzione che convergeranno da tutta la Puglia per una giornata di analisi e approfondimenti sulle tematiche più attuali della manutenzione.Una iniziativa, quella di A.I.MAN., che si inserisce in un percorso di avvicinamento a EuroMaintenance 2024, l'unica manifestazione fieristica e congressuale a livello europeo per la manutenzione, organizzata in federazione con EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), che si svolgerà in Italia, a Rimini, dal 16 al 18 Settembre 2024.«In Puglia A.I.MAN. ha sempre avuto una presenza molto importante, sin dagli anni Novanta – afferma il presidente A.I.M.A.N, l'ingegnere Bruno Sasso - Durante il nostro Roadshow di avvicinamento a EuroMaintenance 2024 una tappa in questa Regione non poteva mancare è ritenuta fondamentale. Grazie a Molino Casillo per la sua disponibilità ad ospitare una giornata alla quale teniamo molto».EuroMaintenance 2024 si configura come l'unico evento continentale di riferimento per la manutenzione e affronterà, fra i vari temi, anche quelli rappresentati dalle Sezioni della A.I.MAN. che, ad oggi, è il riferimento nazionale per chi lavora nell'ambito della manutenzione e che, da oltre 60 anni, con le sue Sezioni Tematiche e Sezioni Territoriali, si impegna a diffondere la cultura in questo settore.«L'evento presso Molino Casillo rappresenta uno snodo determinante in questo 2023 per la nostra associazione. Vogliamo essere presenti su tutto il territorio nazionale per coinvolgere il maggior numero possibile di professionisti della manutenzione italiana diffondendo cultura e invitando tutti al grande evento del 2024, quando, dal 16 al 18 Settembre, porteremo a Rimini l'eccellenza della manutenzione europea con EuroMaintenance, l'unica fiera e congresso di riferimento nel settore da più di 50 anni in Europa» rileva Cristian Son, responsabile marketing & relazioni esterne, A.I.MAN. e Direttore Generale EuroMaintenance 2024.Nel corso dell'appuntamento a Corato del prossimo 8 giugno 2023 si parlerà di "Organizzazione e Big Data, i nuovi orizzonti della Manutenzione". Verranno affrontati i vari aspetti della gestione dei Big Data, dell'evoluzione della manutenzione e dei team di manutenzione, attraverso la testimonianza di player provenienti dal mondo degli utilizzatori e dal mondo dei fornitori industriali.In una location di eccellenza come lo stabilimento del Molino Casillo (via Sant'Elia Z.I.), si susseguiranno vari interventi nel corso dell'intera giornata organizzata e presieduta dalla Sezione territoriale A.I.MAN. Puglia, nella persona dell'ing. Antonio Lotito, nonché Responsabile della Manutenzione Impianti Corato di Casillo; alla presenza di Cristian Son, Responsabile Marketing e Relazioni Esterne A.I.MAN..«Per Molino Casillo – conclude l'ingegnere Massimiliano Malnati, COO di Molino Casillo - ospitare questo evento è una importante occasione. Da sempre riteniamo la manutenzione una parte integrante e fondamentale del nostro quotidiano lavorativo. Stiamo lavorando molto negli ultimi anni con alcuni progetti dedicati: lo dimostra anche la premiazione dell'Ing. Antonio Lotito come Italian Maintenance Manager – Under 40 nel 2022. Crediamo molto nella diffusione d'eccellenza della manutenzione ed è per quello che apriamo le porte del nostro Molino ad A.I.MAN. e ai professionisti della manutenzione della nostra regione».Interverranno, fra gli altri, Cesare De Palma, Presidente della Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari; Michele Dassisti, delegato di Ateneo allo Sviluppo Sostenibile, Referente RUS "Università per l'Industria" del Politecnico di Bari; Vito Damato, Responsabile Tecnico del Molino Divella; Antonio Ladisa, Responsabile Manutenzione della Bridgestone; Abele Pescara, Responsabile Manutenzione delle Vetrerie O-I; Francesco Pinto, responsabile manutenzione stabilimento di Brindisi di Euroapi e Claudio Amorese, Presidente dell'Associazione Imprenditori Coratini.L'evento è mirato a far emergere competenze e professionalità delle industrie presenti e, alla fine dei lavori, prevede anche una visita guidata dello stabilimento del Molino Casillo per tutti i partecipanti.La partecipazione è aperta a tutti i professionisti della manutenzione, direttori di stabilimento, direttori tecnici, responsabili di manutenzione e tutte le figure tecniche correlate, previa registrazione.Per partecipare all'evento pugliese iscriversi qui: Link iscrizionePer approfondimenti:Tutti gli eventi A.I.MAN. 2022/2024: https://www.manutenzione-online.com/digital/2023/aiman-2023/Tutti gli eventi industriali A.I.MAN.: https://www.eventindustriali.com/Contatti social:Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/a.i.man.-associazione-italiana-manutenzione/YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCBjllZ2nmUx6ykrFo_6RHWw/videosTwitterhttps://twitter.com/assoaimanFacebookhttps://www.facebook.com/aimanassociazione/