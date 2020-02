Da Los Angeles un prestigioso riconoscimento al “Don Gioacchino” dell’azienda Sabino Leone di Canosa di Puglia

Una notte degli Oscar da ricordare, per alcuni italiani in particolare, quella che si è svolta lo scorso 11 febbraio a Los Angeles, non solo cinematograficamente parlando. In occasione del 21° Concorso internazionale degli olii extra vergine di oliva di Los Angeles, una delle più importanti kermesse di olio d'oliva degli Stati Uniti e la quinta in tutto il mondo, un premio è andato ad un olio di particolare pregio del nord barese: il "Don Gioacchino" dell'azienda agricola Sabino Leone di Canosa di Puglia.​Alla blasonata ed antica azienda situata in contrada Cefalicchio, ai piedi della Murgia, quello giunto dalla west coast è solo l'ultimo di altri prestigiosi riconoscimenti che attestano l'alto livello qualitativo raggiunto dalla cultivar coratina, a cui è stato assegnato con il "Don Gioacchino" un significativo "Best Of Class- Gold Medal" per la qualità dell'olio e un Bronze Medal Award for Packaging Design. Il concorso "a stelle e strisce" della Città degli Angeli, è uno di quelli più ambiti tra i produttori mondiali, in quanto conferisce riconoscimenti ai migliori olii provenienti da tutto il mondo, con più alti standard di integrità e di valori organolettici.