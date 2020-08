Premio Nigri, riconoscimento per i coratini Franco Leone e Peppino Piacente

Sala convegni delle Vecchie Segherie Mastrototaro gremita, domenica 23 agosto, in occasione della nona edizione di un evento ormai consolidato dell'estate biscegliese, il premio internazionale di arte, cultura, spettacolo, diritti umani "Sergio Nigri", riconoscimento al quale si è aggiunto per l'occasione un premio speciale per i diritti umani in omaggio a don Tonino Bello."Insieme per edificare una cattedrale culturale" lo slogan della serata promossa dall'Archeoclub di Bisceglie guidata dal professor Luigi Palmiotti col nobile obiettivo di promuovere e valorizzare la figura di Sergio Nigri, virtuoso compositore e flautista biscegliese; è stato esposto, nel corso dell'evento, un ritratto dell'artista per gentile concessione dei discendenti.La serata, nel rispetto delle misure anticovid, è stata condotta magistralmente dalla presidente del Club per l'UNESCO di Bisceglie Pina Catino, decano Archeoclub d'Italia; madrina d'eccezione Antonella Pagano, sociologa e poetessa. Sul palco per le premiazioni anche il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che ha, sottolineato durante il suo intervento, come la cultura non deve arrendersi di fronte all'emergenza Covid, pur se è necessario mantenere sempre alta la soglia di attenzione e di responsabilità.Prestigioso l'elenco dei premiati: Angelo Mellone, dirigente di Raiuno, per la trasmissione "Linea verde" (ha ritirato il premio la madrina dell'evento Antonella Pagano); il direttore del Tg Norba Enzo Magistà; la direttrice dell'archivio segreto estense di Modena Patrizia Cremonini; il professor Salvatore Valletta, presidente dell'Ordine dei Geologi pugliesi; il Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri XI reggimento "Puglia" Michele Miulli; il poeta Franco Leone; lo storico Vitoronzo Pastore; l'associazione regionale pugliesi a Milano; l'impresa Frantoio Galantino; l'orchestra giovanile "Biagio Abbate" nella persona del giovane maestro Paolo Lopolito; il premio per il management è stato assegnato a Massimo Cassanelli.Riconoscimenti speciali per i diritti umani in omaggio a don Tonino Bello sono stati consegnati a: Monsignor Giovanni Ricchiuti, biscegliese, Vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti; "Morgan school" dei fratelli Marta e Nicolò Minervini; l'associazione "Pegaso"; il giornale scolastico "Il Vascello", diretto dal dirigente dell'istituto "Dell'Aquila" di San Ferdinando Carmine Gissi, la casa editrice Secop (riconoscimento ritirato dall'editore, Peppino Piacente), e la rivista biscegliese Neda, diretta da Luca De Ceglia.