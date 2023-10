Montecatini Short Festival, il coratino Pasquale Di Frenza premiato come "Rivelazione del Cinema Italiano 2023"

Protagonista della pellicola, Pasquale Di Frenza, poliedrico attore, cantante e ballerino nostro concittadino, che interpreta il principe. Proprio Pasquale, per la sua interpretazione, è stato premiato al Montecatini Short Film Festival come "Rivelazione del Cinema Italiano 2023".

«Sono davvero felice di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento - dice il Di Frenza - sono grato a Fabrizio Borni e a tutto il cast del film. La pellicola sarà in uscita nelle prossime settimane nelle sale. È un film divertente ma profondo, che vuole trasmettere il messaggio di come la modernità dei social e della tecnologia annullano, talvolta, la cultura e la storia. Cambiano i valori e questo lungometraggio vuole provare a consigliarci cosa è giusto e cosa no».

Un principe squattrinato invita otto famosi personaggi social con la scusa di un gran galà ed invece li sequestra per chiedere ai loro followers un riscatto. Un riscatto non di danaro, ma di visibilità. Questa, in grande sintesi, la sinossi de "Un Milione per un Tiktoker", del regista Fabrizio Borni.