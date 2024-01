Luce d'impresa il premio per le eccellenze del territorio

Un premio per mettere in Luce storie di successo e modelli positivi nel settore imprenditoriale.

Entra nel vivo il premio AIC Luce d'Impresa 2023, organizzato dall'Associazione Imprenditori Coratini per premiare le aziende operanti sul territorio che si sono distinte nel 2023 per il loro operato. La denominazione "Luce d'Impresa" simboleggia la luce e la guida che le imprese forniscono alla comunità. Attraverso la premiazione degli imprenditori che hanno dimostrato eccellenza, innovazione e leadership nel territorio di Corato, l'iniziativa di propone diInspirare altri imprenditori e aziende attraverso gli esempi dei vincitori.Collegare la comunità imprenditoriale, creando una rete e offrendo opportunità di networking.Mettere in Luce storie di successo e modelli positivi nel settore imprenditoriale.Fornire una piattaforma dove gli imprenditori possano guadagnare riconoscimento e visibilità per i loro successi e innovazioni.Le categorie di premio previsto sono:IMPRENDITORE DELL'ANNOGIOVANE IMPRENDITORECORATINI NEL MONDOCORATO SOCIALEINARRESTABILI DONNEIMPRESA GREENI premi saranno intitolati alla memoria di "Attilio Mastromauro", "Vincenzo Tedone", "Vincenzo D'Introno", "Francesco Gallo", "Nando Lucarelli" e "Michele De Palma".Le candidature sono state esaminate dalla Commissione Speciale di Valutazione, composta, Concetta Bucci, Assessore alle Attività Produttive, Francesco Capozza, Notaio, Savino Gallo, Dirigente del Liceo Artistico Stupor Mundi, Giusy Cialdella, Componente del CdA dell'AIC, Massimo Mazzilli, componente del CdA dell'AIC, Pasquale Rotunno, Vicedirettore Generale della BCC di Santeramo.A breve saranno comunicate le aziende finaliste e la data dell'evento finale. Il vincitore sarà determinato dai voti dei soci AIC, ma tutti potranno partecipare esprimendo il loro voto inviando un messaggio al numero che sarà indicato dagli organizzatori.