Premio della Pace 2023, una serata di Gala nell'auditorium dello Stupor Mundi

dott.ssa Fiammetta Perrone, presidente nazionale Fidapa, per aver dimostrato impegno nel promuovere il messaggio universale in difesa dei Diritti Umani e della Pace, con la personale testimonianza umana e professionale, dimostrando come la creatività e la sensibilità possano dare vita a veri capolavori ricchi di valori e di buoni sentimenti, operando con coscienza, correttezza, giustizia, equità ed uguaglianza.

dott. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, per il suo squisito intelletto e di grande preparazione culturale; la sua sensibilità storica sta formando le nuove generazioni che custodiscono in seno, il seme dell'umiltà, coscienza, giustizia e pace, veri pilastri della società civile. Il suo impegno sociale è di grande supporto a quanti operano nel mondo della scuola.

Craig Warwick, scrittore e sensitivo, per la sensibilità e l'attenzione nel condividere e promuovere la ricerca continua della verità e nel mettere a disposizione i propri doni, allargando gli orizzonti della spiritualità.

dott.ssa Nunzia Lauritano, Ceo Università telematica OrientaCampus, per la sua indefessa attività di docente, protesa all'orientamento e alla formazione dei giovani e meno giovani, operando in modo entusiastico, propositivo, coscienzioso e corretto.

avv. Francesco Bruno e prof.ssa Claudia Figliolia della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, per aver dimostrato quotidianamente impegno nel sociale con forza, tenacia e coraggio, affrontando scelte difficili con serenità, equilibrio e garbo, riuscendo a trasformare un problema in opportunità di crescita per la comunità.

attore Mingo De Pasquale, per aver dimostrato come la passione, la creatività, il costante impegno e il talento, possano trasformarsi in autentico successo e strumento di sensibilizzazione delle coscienze ed essere di esempio ai giovani desiderosi di intraprendere il suo stesso percorso.

Serata di Gala nell'auditorium del Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato, dove ieri si è tenuta la terza edizione del, organizzato dallo stesso Liceo Artistico, dall'Istituto Comprensivo Jannuzzi - Di Donna, dall'Istituto Comprensivo Tattoli-De Gasperi e dall'Associazione Fidelis Quadratum.Il riconoscimento ha premiato autorevoli esponenti del territorio regionale e nazionale per il loro impegno nel diffondere valori e azioni di pace.Durante la serata, condotta da Ida Vinella, hanno conquistato il palco diversi volti noti dello spettacolo (spiccano dal punto di vista mediatico quelli del sensitivoe dell'attore e regista), ma anche personalità importantissime che nel sociale hanno una rilevanza particolare, a livello locale e nazionale. Il tutto in un Auditorium gremito in ogni ordine di posto.Prima della premiazione ufficiale, spazio ad un altro riconoscimento, quello dedicato al concorso, progetto svoltosi nell'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi e nell'Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna di Andria, con la premiazione sul palco dei giovani studenti che hanno realizzato gli elaborati più rappresentativi sul tema della pace. A premiare i ragazzi Lilla Bruno (presidente FIDAPA Andria) e Francesca Di Ciommo (presidente FIDAPA Corato).Si sono svolte a seguire le premiazioni del Premio per la Pace con la canonica targa ricordo e una riproduzione di una moneta con l'effige di Federico II di Svevia ai seguenti ospiti:A conclusione della serata gli alunni dell'istituto comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna di Andria, hanno dato vita allo spettacolo, che parte dalla lettura della Nuova Carta dei Diritti della Bambina e del libro "Una, nove e centomila, Storie di bambine e di diritti condivisi" scritto da alcune socie dell'associazione Fidapa.In un mondo sempre più falcidiato da guerre e conflitti di ogni sorta, serate come queste regalano autentici messaggi di speranza, non solo a tutti noi, ma anche e soprattutto a tutti coloro che ancora vivono nell'innocenza e dell'età infantile, per inculcare loro sin dalla tenera età semi di speranza, pace, uguaglianza, per un mondo migliore.