“Nati per leggere”: presentato il progetto che porterà piccole biblioteche negli studi pediatrici

Non è mai troppo presto per iniziare a leggere. Sotto questo auspicio, grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la biblioteca comunale ed i pediatri coratini, nasce "Nati Per Leggere".Il progetto, correlato a "Nati per la musica", porterà negli studi pediatrici coratini un corner con una serie di letture adatte ai bambini dagli 0 ai 6 anni e musica in filodiffusione adatta a questa fascia d'età.Non esistono luoghi adatti né tempi giusti per fare cultura, essa è un seme che va piantato ovunque, per far sì che germogli nei cittadini di domani.Collateralmente ai sopracitati lodevoli progetti, l'amministrazione comunale da oggi, farà partire un'altra iniziativa: tutti i nati a Corato dal 15 maggio 2023, riceveranno una box contenente un libro ed una lettera di auguri da parte dell'amministrazione. Un gesto simbolico che rimanda al medesimo messaggio: la cultura è fondamentale nel processo di crescita di ogni bambino.