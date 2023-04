"Lettori alla Pari" la biblioteca Itinerante da domani nella città di Corato

Da domani fa tappa a Corato «𝐋𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐢» e la Biblioteca itinerante accessibile allestita da Edizioni la meridiana per promuovere il diritto di tutti e tutte alla lettura.È un progetto di welfare culturale finalizzato a promuovere l'editoria attenta ai libri "accessibili" e ad irrobustire la rete di competenze sulla lettura accessibile connettendo biblioteche, scuole, associazioni, librerie, spazi culturali, etc.Destinatari sono i bambini, le scolaresche, gli insegnanti, gli educatori, i genitori, le associazioni e gli Enti che si prendono cura delle persone con disabilità di ogni età, che potranno sfogliare, leggere, toccare, scoprire tanti libri accessibili: libri in simboli, ad alta leggibilità, libri tattili illustrati e silent book.Durante la settimana di permanenza sarà possibile visitare liberamente la Biblioteca Itinerante, partecipare a visite guidate, ai laboratori per bambini, a momenti formativi per insegnanti, educatori, professionisti e volontari oltre che liberi cittadini.Le visite e la partecipazione alle presentazioni e ai laboratori è gratuita. Il programma della settimana è a questo link https://bit.ly/lap_bibliotecaitinerante_coratoIl progetto è finanziato con un mix di risorse delle Politiche Sociali e Culturali.