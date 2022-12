Danny Sivo lascia l'incarico di direttore sanitario dell'Asl Bari

La Direzione generale dell'Asl di Bari ha preso atto delle dimissioni volontarie presentate dal direttore sanitario Danny Sivo, che a partire dal 1° gennaio 2023, in concomitanza con la fine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2022, ha deciso di lasciare la direzione sanitaria dell'azienda, assunta lo scorso 17 febbraio. Sivo ha scelto di tornare ad esercitare la sua attività di medico competente.«Ringrazio il dottor Sivo per tutte le attività poste in essere in questi mesi e di grande impatto sulla assistenza sanitaria resa al territorio» ha commentato il Direttore generale dell'Asl Bari. Sivo ha contraccambiato: «La mia gratitudine a Sanguedolce per avere avuto fiducia nel mio operato. Abbiamo portato a termine progetti innovativi di cui sono orgoglioso ma, terminato il periodo emergenziale, torno a mettere a disposizione la mia professionalità della medicina del lavoro, sul campo».