Dante è connesso,uno spettacolo per eradicare la poliomielite nel mondo

In occasione degli End Polio Days, pensati per promuovere in tutto il territorio di Basilicata e Puglia la conoscenza di quanto il Rotary ha fatto per la eradicazione della poliomielite, il Rotary Club Corato ha organizzato il 22 ottobre 2023 alle 19:30, presso l'Auditorium del Liceo Artistico "Federico II" di Corato, l'evento "Dante è connesso", un monologo pensato ed interpretato da Daniela Baldassarra. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fidapa sezione di Corato, Adisco, Agorà 2.0, Aido, Avis e Sporting Club Corato. Nell'occasione verranno raccolti fondi per il progetto "Polio Plus", con il quale il Rotary International è ad un passo dal debellare la poliomielite nel mondo.In questo monologo Daniela Baldassarra ci presenta un Dante femmini(li)sta e innamorato. Con uno stile ironico e profondo, provocatorio e grottesco, pungente e riflessivo, questo excursus letterario è soprattutto una "lezione" sulle differenze di genere e sulle dinamiche della violenza di genere. Attraverso un viaggio che parte da La Divina Commedia e attraversa la Bibbia e alcuni celebri romanzi della nostra cultura classica, tra il serio e faceto, l'autrice ci propone una rilettura del V canto dell'Inferno dantesco (il celebre canto di Paolo & Francesca) con particolare attenzione alle figure femminili e ai loro significati. Lungo tutta questa traccia apparentemente dedicata all'antichità, la Baldassarra ci racconta in realtà il nostro tempo e le trasformazioni dei rapporti uomo-donna.Daniela Baldassarra è una scrittrice e monologhista teatrale pugliese, esperta in tematiche di genere. Nel 2010 le viene conferito il Premio internazionale "Giuseppe Sciacca" per la letteratura c/o L'Università Pontificia di Roma per un'opera, "Dieci gennaio", sul tema della violenza assistita. Nel 2012 ha ideato in Puglia la Giornata Regionale contro le solitudini, istituita ufficialmente da Regione Puglia e Giraffa Onlus per il 25 settembre. Considerata dalla critica l'erede di Franca Rame (2), dal 2014 è costantemente in scena con i suoi monologhi comici "Zero a Zero", "Paolo & Francesca_ipotesi semiseria", "La principessa scalza", "Dio c'è" e "Dante è connesso". Ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno contro la violenza sulle donne nel 2016 dal Centro Antiviolenza Alzaia di Taranto, nel 2017 dall'Assessorato alla Cultura del Comune de L'Aquila e nel 2020 è tra i vincitori del Premio Nazionale dedicato a Pier Paolo Pasolini con un'opera sul controverso tema della gravidanza post stupro. Nell'ottobre 2019 viene invitata dall'Università di Taranto per una Lectio Magistralis sulla violenza di genere.