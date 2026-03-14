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Decaro e Piemontese alla stazione di Andria Sud per inaugurazione servizi domenicali e festivi di Ferrotramviaria

Da domenica il servizio anche alle giornate domenicali e festive fino a Corato e Andria

Corato - sabato 14 marzo 2026 Comunicato Stampa
L'avvio del nuovo programma di esercizio sarà presentato domenica 15 marzo alle ore 10:30 presso la stazione ferroviaria di Andria Sud, via Alexander Borodin, in occasione di un incontro pubblico a cui parteciperanno il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, la sindaca di Andria Giovanna Bruno, il sindaco di Corato Corrado De Benedictis, il presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria Giuseppe Pavoncelli e il direttore operativo Vito Mastrodonato.

Nel corso della mattinata sarà anche possibile visitare uno degli 11 nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, con i quali, grazie al finanziamento regionale, è stata rinnovata la flotta di Ferrotramviaria con convogli dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di comfort per i passeggeri, accessibilità per le persone con mobilità ridotta ed efficienza energetica.
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