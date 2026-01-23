Trasporto
Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»

La lettera aperta di Mimmo Lastella, responsabile regionale trasporti e infrastrutture

Corato - venerdì 23 gennaio 2026 14.26 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta Mimmo Lastella, responsabile regionale trasporti e infrastrutture sui disservizi della linea ferroviaria FBN, gestita da Ferrotramviaria, e sui conseguenti disagi dei pendolari di Corato.

«I continui disservizi e i gravi disagi sulla linea ferroviaria FBN, gestita da Ferrotramviaria, sono ormai diventati una vera e propria odissea quotidiana per i pendolari della città di Corato. Risorgimento Socialista Corato esprime forte preoccupazione per la situazione e si fa portavoce delle istanze della cittadinanza, chiedendo un intervento deciso da parte delle istituzioni locali e regionali».

«La richiesta d'intervento: Risorgimento Socialista Corato chiede al Sindaco Corrado De Benedittis di farsi promotore di un'azione incisiva presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, la Presidenza della Giunta Regionale e i vertici di Ferrotramviaria. L'obiettivo è stigmatizzare pubblicamente la pessima gestione del servizio ferroviario e porre con forza la questione dei disagi che colpiscono pendolari, studenti, lavoratori e famiglie coratine. Un problema in più: il passaggio a livello di Via Bagnatoio»

«Oltre ai disservizi generalizzati della linea FBN, la città di Corato è alle prese con una problematica specifica: l'annosa questione del passaggio a livello di via Bagnatoio. Questa situazione sta creando ulteriori difficoltà ai residenti del quartiere, oltre che a viaggiatori e viaggiatrici che quotidianamente subiscono ritardi, disagi e rischi legati al traffico ferroviario. Si tratta di un tema ormai non più rinviabile, che impone risposte concrete e tempestive».

«L'appello alle istituzioni regionali: Nei giorni scorsi, Risorgimento Socialista Puglia ha inviato una lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale, Antonio Decaro, chiedendo un intervento personale presso i vertici di Ferrotramviaria. La richiesta è chiara: la Regione Puglia deve avanzare proposte concrete per risolvere, o quantomeno alleviare, il problema dei pendolari e restituire dignità ai cittadini colpiti da questi disservizi».

«È il momento che Corato faccia sentire la propria voce, unendo forze istituzionali, associazioni e cittadini per pretendere risposte adeguate. "Chi ha tempo non aspetti tempo": i disagi dei pendolari non possono più essere ignorati. Le soluzioni devono essere trovate ora, per garantire il diritto alla mobilità, la qualità della vita e la sicurezza di tutti».
